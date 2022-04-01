01 Nisan 2022, Cuma
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Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu"
Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.