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Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu"

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2022 11:38
Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
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