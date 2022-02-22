Rusya – Ukrayna krizinde saat saat neler yaşandı?

Dünya gözünü Rusya - Ukrayna krizine çevirirken akşam saatlerinde flaş gelişemeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Venezuela, Nikaragua ve Küba da Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanırken, Putin, kararının ardından gelen tepkilere rağmen geri adım atmayacağını açıklandı.

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