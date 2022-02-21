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Rusya - Ukrayna krizinde flaş görüntü! Askeri araçlar işaretlendi

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Giriş: 21.02.2022 10:17
Güncelleme:21.02.2022 10:17
Rusya - Ukrayna krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın prensipte anlaştığını açıklarken, ABD istihbaratından ilginç "Putin'in saldırı emrini verdi" iddiası geldi. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus askeri araçlarının 'Z' harfi ile işaretlenmesi ise dünyayı şoke etti. İşte Rusya ile Ukrayna krizinden son dakika haberleri.
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