21 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya - Ukrayna krizinde flaş görüntü! Askeri araçlar işaretlendi
Rusya - Ukrayna krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın prensipte anlaştığını açıklarken, ABD istihbaratından ilginç "Putin'in saldırı emrini verdi" iddiası geldi. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus askeri araçlarının 'Z' harfi ile işaretlenmesi ise dünyayı şoke etti. İşte Rusya ile Ukrayna krizinden son dakika haberleri.