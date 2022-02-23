23 Şubat 2022, Çarşamba
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Rusya-Ukrayna krizi! Rusya lideri Putin'den "barış" için 4 şart!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilişkilerin normalleşmesi için 4 şartını açıkladı. Öne çıkan şartlar arasında 2014 yılında ilhak edilen Kırım'ın tanınmasını ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması var. Ayrıca Batı’nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatının kesilmesi de şartlar arasında. Detayları A Haber muhabiri Ağşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.