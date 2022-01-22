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Rusya-Ukrayna krizi nasıl başladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 18:46
Rusya'nın askeri yığınağına hız kazandırmasıyla tetiklenen Ukrayna sınırındaki krizin dozu her geçen gün biraz daha artıyor. ABD ve batılı müttefikleri, Moskova yönetimine olası bir işgale karşı sert mesajlar gönderiyor. Peki bölgedeki yüksek tansiyonun temelinde ne var? Her şey nasıl başladı ve bugüne nasıl gelindi? Rusya, yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? Cevaplar, A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosya haberimizde.
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