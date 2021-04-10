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Rusya-Ukrayna hattında savaş kapıda mı? Rusya’da eski diplomat A Haber’de anlattı
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermesinin ardından başlayan gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor. Donbass bölgesinde ateşkes sık sık ihlal ediliyor. Akıllardaysa bir soru var: Çatışmalar savaşa dönüşür mü? Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı.