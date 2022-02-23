23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya-Ukrayna gerilimi! Ukrayna lideri Zelenski’den önemli açıklamalar
Rusya ve Ukrayna sınırında gerilim giderek tırmanıyor. Rus askerleri Donetsk ve Luhansk’a girdi. Bölgede çıkan çatışmalarda 6 askeri Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Dünyanın nefesini tutup izlediği bölgede tansiyonu düşürmek için diplomasi adımları gayreti de sürüyor. Rusya’ya karşı yaptırım kararları da alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, “Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.