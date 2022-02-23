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Rusya-Ukrayna gerilimi! Ukrayna lideri Zelenski’den önemli açıklamalar

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Giriş: 23.02.2022 16:23
Rusya ve Ukrayna sınırında gerilim giderek tırmanıyor. Rus askerleri Donetsk ve Luhansk’a girdi. Bölgede çıkan çatışmalarda 6 askeri Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Dünyanın nefesini tutup izlediği bölgede tansiyonu düşürmek için diplomasi adımları gayreti de sürüyor. Rusya’ya karşı yaptırım kararları da alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, “Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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