Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl başladı? Savaşı kapıda mı? Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu?

Donbass krizi 21 kasım 2013 dönemin devlet başkanı AB anlaşmasını imzalamadığı için patlak verdi. Bölgede gösteriler başladı ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. 2014'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. 2014 yılının mart ayında Rusya Kırım'ı ilhak etti. 2015 yılında ise ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışma yaşandı. Peki Ukrayna-Rusya savaşı kapıda mı? Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu? Donbas'ta diplomasi mi, askeri çatışma mı? Bölgedeki son gelişmeler neler? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden şubat ayı içerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyerek tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Savaş olmayacak" sözleriyle gerilimin düzeyini düşürdü.

Bu açıklamalardan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Paniğe gerek yok" dedi. ABD tarafı ise yakında doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderecek. Belarus ise Rusya'nın yanında savaşta yer alacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Kiev'e gidecek ve Zelenskiy ile bir görüşme yapacak ardında Rusya lideri Putin'i Türkiye'de ağırlayacak.

Ukrayna'da tansiyon düşüyor mu? Donbass'tan son gelişmeleri Emine Kavasoğlu şöyle aktardı:

"Hem Ukrayna hem Rusya bir savaş olmayacağını ifade ediyorlar ama ABD, AB ve NATO'dan gelen açıklamalar farklı. Rusya lideri Putin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü ve gerginliğin düşmesi nokrasında mutabık kaldılar.

Rusya bir kez dada Ukrayna saldırma planı olmadığını dünyaya ilan etti. Dün kameralar karşısına geçen Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya'nın geçtiğimiz yıllara göre bölgede çok fazla askeri olduğunu söylemek mümkün değil Batı biraz savaşı kaşıyor' sözlerini kullandı.

Diplomasi kapıları açık tutuluyor. ABD, konunun konuşulması için BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya davet etti. Rusya buna sert bir karşılık verdi ve ABD'nin savaş söylentileriyle toplantıya çağırmak akıl dışıdır.

Rusya ve Ukrayna tarafında yapılan açıklamalara bakılarak bir savaş olacak demek mümkün değil. Ukrayna askerleri Donbass bölgesinde kontrol noktaları kurmuş durumda karşı tarafta ise Rusya destekli ayrılıkçılar var. Donbass bölgesinde çoğunluk hala Ukrayna'nın elinde."