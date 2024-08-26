26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Rusya-Ukrayna cephesinde son durum
Savaşı Rus topraklarına taşıyan Kiev Güçleri'nin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan Ukrayna'ya son haftaların en büyük saldırısı geldi. Peş peşe havalanan Rus savaş uçakları Ukrayna'nın doğusunu bombaladı, birçok kentte sirenler çaldı. Son gelişmeleri, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.