26 Şubat 2022, Cumartesi
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Rusya Ukranya Savaşı2nın 3.gününde Kiev ve Lviv'de son durum ne?
Savaşın üçüncü gününde Rusya’nın hedefi Ukrayna’nın başkenti Kiev. Kiev sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Cephe hattındaki son duruma bakacağız. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Lviv'den detayları aktardı.