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Rusya Ukranya Savaşı2nın 3.gününde Kiev ve Lviv'de son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 15:14
Savaşın üçüncü gününde Rusya’nın hedefi Ukrayna’nın başkenti Kiev. Kiev sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Cephe hattındaki son duruma bakacağız. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Lviv'den detayları aktardı.
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