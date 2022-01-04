Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ediyor. Kriz, 73 yıl boyunca askeri açıdan bağlantısız kalmayı tercih eden Finlandiya’nın da endişelenmesine yol açtı. Son gelişmeleri Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.