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Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2022 15:40
Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ediyor. Kriz, 73 yıl boyunca askeri açıdan bağlantısız kalmayı tercih eden Finlandiya’nın da endişelenmesine yol açtı. Son gelişmeleri Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya
Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya
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