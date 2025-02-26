Rusya topraklarını ABD’ye açacak mı? Putin: Ukrayna’dan daha fazlasına sahibiz

Ukrayna, ABD ile doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Rus lider Putin'den ise ülkesinin rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğu açıklaması geldi ve ABD'ye yeşil ışık yaktı. Moskova'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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