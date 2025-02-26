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Rusya topraklarını ABD’ye açacak mı? Putin: Ukrayna’dan daha fazlasına sahibiz

Rusya topraklarını ABD'ye açacak mı? Putin: Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 13:39
Ukrayna, ABD ile doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Rus lider Putin'den ise ülkesinin rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğu açıklaması geldi ve ABD'ye yeşil ışık yaktı. Moskova'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Rusya topraklarını ABD’ye açacak mı? Putin: Ukrayna’dan daha fazlasına sahibiz
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