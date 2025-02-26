26 Şubat 2025, Çarşamba
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Rusya topraklarını ABD'ye açacak mı? Putin: Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz
Ukrayna, ABD ile doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Rus lider Putin'den ise ülkesinin rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğu açıklaması geldi ve ABD'ye yeşil ışık yaktı. Moskova'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.