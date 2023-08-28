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Rusya Soruşturma Komitesi teyit etti: Prigojin ölenler arasında! Prigojin’in yerine kim geçecek?

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 09:57
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti. Peki Wagner sonrası hangi senaryolar gündemde? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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