Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın çeşitli bölgelerine 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın iha fırlattığını açıkladı. Bunu Ukrayna'ya en yoğun saldırılardan biri olarak niteledi. Saldırılarda Ukrayna enerji altyapısı da ağır hasar aldı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.