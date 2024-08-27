27 Ağustos 2024, Salı
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Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın çeşitli bölgelerine 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın iha fırlattığını açıkladı. Bunu Ukrayna'ya en yoğun saldırılardan biri olarak niteledi. Saldırılarda Ukrayna enerji altyapısı da ağır hasar aldı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.