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Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi

Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 15:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın çeşitli bölgelerine 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın iha fırlattığını açıkladı. Bunu Ukrayna'ya en yoğun saldırılardan biri olarak niteledi. Saldırılarda Ukrayna enerji altyapısı da ağır hasar aldı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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