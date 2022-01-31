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Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 10:35
Dünyanın gözü bugün gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına kilitlendi. O toplantıda ABD, Rusya'dan Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı açıklamasını isteyecek. Sınır hattındaki yüksek tansiyon ise sürerken Rusya'nın kan ve tıbbi malzeme sevkiyatına başladığı ileri sürüldü. Son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan aktardı.
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