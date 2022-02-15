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Rusya Savunma Bakanlığından yeni açıklama: Görevini tamamlayan birlikler üslere dönüyor

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Giriş: 15.02.2022 12:21
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Bununla birlikte, bazı Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise bir kararname yayınlayarak, yarın Ukraynalıları bayrak sallamaya ve milli marş söylemeye çağırdı.
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