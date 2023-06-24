24 Haziran 2023, Cumartesi
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kandırıldınız
Rusya Savunma Bakanlığı Evgeny Prigojin’in lideri olduğu güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarına seslenerek, “İhtiyatlı olmanızı ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmenizi istiyoruz. Herkesin güvenliğini garanti ediyoruz” dedi.