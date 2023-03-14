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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Çin'le ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyede

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 09:31
Güncelleme:14.03.2023 09:31
Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Avrupa ile ilişkileri gerilen Rusya'nın Çin ile yakınlaşması dikkat çekmişti. Bu hususa dair dikkat çeken açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.
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