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Rusya ordusuna ait tanklardaki ''Z-V'' işaretlerinin anlamı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 16:30
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başladığı günden beri en çok merak edilen konulardan biri Rus tanklarının ve askeri araçların üzerinde görülen harfler oldu. Günlerdir hakkında çeşitli teoriler ortaya atılan konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini duyurdu.
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