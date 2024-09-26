Rusya nükleer doktrinini revize etti

Rusya Batı ile artan gerilimin gölgesinde nükleer silah doktrinini değiştirdi. Putin tarafından yapılan açıklamada Rus topraklarına yapılan saldırılar karşılığında nükleer silah kullanılabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN