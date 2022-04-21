Rusya neden plan değiştirdi?

Rusya, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füze denemesini yaptı. Kırım’ı Donbas bölgesine bağlayan Marıupol de düştü. Ukrayna’daki son durumu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile konuştuk.