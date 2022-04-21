21 Nisan 2022, Perşembe
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Rusya neden plan değiştirdi?
Rusya, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füze denemesini yaptı. Kırım’ı Donbas bölgesine bağlayan Marıupol de düştü. Ukrayna’daki son durumu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile konuştuk.