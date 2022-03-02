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Rusya Moldova'dan mı saldıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 16:56
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, BM toplantısında üzerinden açıklamalar yaptığı haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü. Rus birliklerin ilerleyişini göstererek ordunun Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiği iddialarını yalanlayan Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını gündeme getirdi. Bu konuyu canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Armağan Özkaman ile detaylandırdık.
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