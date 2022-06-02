02 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya: Mayın temizlemede Türkiye yardım edecek! Ukrayna limanları mayınlardan temizlenecek mi?
Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Karadeniz mayınlarla döşenince deniz ticareti durdu. Dünya gıda krizini aşmaya çalışırken Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesi konusunda Türkiye'nin yardım edeceğini açıkladı.