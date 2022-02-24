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Rusya Luhansk'ta iki köyde kontrolü sağladı

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Giriş: 24.02.2022 09:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya'ya ait 5 savaş uçağını ve bir helikopteri düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın bu açıklamasının ardından Rusya'dan flaş bir yanıt geldi. Rusya, Ukrayna'da herhangi bir uçaklarının düşmediğini bildirdi.
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