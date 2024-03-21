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Rusya lideri Putin’e seçimde Trabzon sürprizi! Rakibi en yüksek oyu aldı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 21.03.2024 13:37
Rusya geçen cuma ve pazar günleri arasında sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 87 gibi rekor destek bulan Vladimir Putin, yurt dışı oylarının da yüzde 72.1'ini aldı. Trabzon'da kurulan sandıkta ise ipi yüzde 64 ile en yüksek oyu, ılımlı muhalif göğüsledi.
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