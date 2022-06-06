06 Haziran 2022, Pazartesi
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Rusya lideri Putin: Gıda krizi operasyon öncesinde başladı, yaptırımlar krizi tırmandırır
Rusya Ukrayna savaşıyla baş gösteren tahıl krizi, Moskova'nın da gündeminde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki limanları kullanarak tahıl ihraç edebileceğini söyledi. Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına sebep olarak ise ABD'yi işaret etti.