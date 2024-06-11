11 Haziran 2024, Salı
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Rusya lideri Putin Bakan Hakan Fidan'ı kabul etti! "Dostum Erdoğan liderliğinde ilişkilerimiz güçleniyor"
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarına devam ediyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme kapsamında yaptığı açıklamada, "Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor" dedi. Öte yandan Putin, Başkan Erdoğan ile görüşeceği tarihi açıkladı.