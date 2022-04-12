12 Nisan 2022, Salı
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Rusya lideri Putin: Askeri operasyonlar başarı uluşana kadar sürecek
Son dakika haberine göre… Rusya Devlet Başkanı Putin, 48 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Bu önemli sıcak gelişmenin detaylarını Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.