Rusya lideri Putin: Askeri operasyonlar başarı uluşana kadar sürecek

Son dakika haberine göre… Rusya Devlet Başkanı Putin, 48 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Bu önemli sıcak gelişmenin detaylarını Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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