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Rusya Kuzey Kore'ye silah mı yerleştirecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 13:37
Güncelleme:22.06.2024 13:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin yankıları sürüyor. Son olarak Putin'in S-400 hava savunma sistemleri dahil, son teknoloji savaş uçaklarının Kuzey Kore'de konuşlandırılacağı iddia edildi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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