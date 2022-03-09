09 Mart 2022, Çarşamba
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Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı
Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya, hem kendi topraklarından hem de Belarus'tan ağır silahlar naklederek, Kırım'dan da Ukrayna'nın güney kentlerine zırhlı trenlerle silahlar gönderdi. Ağır silahların taşındığı trenlerden birine ait sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Rusya'nın Kırım'daki askeri birliklerinden roket, ağır zırhlı araçlar ve hafif silahlar gönderdiği ifade edildi.