25 Mart 2022, Cuma
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Rusya Kırım ve Donetsk sınırında! Mariupol'de toplu mezar iddiaları
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Kırım ve Donetsk arasında kara koridoru kurmayı kısmen başardığını açıkladı. Mariupol'de 16 Mart'ta tiyatro merkezine gerçekleşen saldırıda 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler ise kentteki bir toplu mezarda 200 cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.