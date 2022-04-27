27 Nisan 2022, Çarşamba
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Rusya kent merkezine yakın bir noktayı bombardımana tuttu
Rusya-Ukrayna arasında savaş 63 gündür sürerken, çatışmalar Orikhiv bölgesinde yoğunlaştı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri aktardı.