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Rusya kent merkezine yakın bir noktayı bombardımana tuttu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2022 15:25
Rusya-Ukrayna arasında savaş 63 gündür sürerken, çatışmalar Orikhiv bölgesinde yoğunlaştı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri aktardı.
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