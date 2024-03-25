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Rusya İslam’ı konuşuyor! Onlarca kişiyi katliamdan kurtardı kahraman ilan edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 10:12
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısında, konser salonunda görevli olan 15 yaşındaki İslam Halilov, onlarca kişinin hayatını kurtardı. İslam, panik halinde nereye kaçacağını bilmeyen insanlara çıkışı gösterdi, tahliyeye önderlik etti.
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