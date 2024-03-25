Rusya İslam’ı konuşuyor! Onlarca kişiyi katliamdan kurtardı kahraman ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısında, konser salonunda görevli olan 15 yaşındaki İslam Halilov, onlarca kişinin hayatını kurtardı. İslam, panik halinde nereye kaçacağını bilmeyen insanlara çıkışı gösterdi, tahliyeye önderlik etti.

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