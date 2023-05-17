Rusya ile Ukrayna arasında enformasyon savaşı! Rusya: ABD yapımı patriot sistemini vurduk

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken savaşın enformasyon boyutu da ön plana çıkıyor. Rusya, hipersonik füzelerle Kiev'deki askeri hedeflerin ve ABD yapımı patriot hava savunma sisteminin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna ise tüm füzelerin imha edildiğini duyurdu.

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