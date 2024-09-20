20 Eylül 2024, Cuma
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Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşma! Putin’den drone talimatı
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler son dönemin en yüksek seviyesinde Rusya, Kuzey Kore Dışişleri Bakanını ağırladı. Ayrıca Rusya lideri Putin’in drone üretimini 10 kat arttıracaklarını açıkladı. Moskova’dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.