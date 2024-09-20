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Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşma! Putin’den drone talimatı

Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşma! Putin’den drone talimatı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 12:45
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler son dönemin en yüksek seviyesinde Rusya, Kuzey Kore Dışişleri Bakanını ağırladı. Ayrıca Rusya lideri Putin’in drone üretimini 10 kat arttıracaklarını açıkladı. Moskova’dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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