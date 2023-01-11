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Rusya ile Ermenistan arasında tatbikat krizi! Ermenistan neden ipral etti?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 09:45
Son dönemde anlaşmazlıklara sahne olan Moskova-Erivan hattında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ermenistan, Rusya ile yapılması planlanan ortak tatbikatların iptal edildiğini duyurdu. Peki ilginç hamlenin perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan ayrıntıları anlattı.
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