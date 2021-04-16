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Rusya hava sahasında sıcak temas! ABD uçakları Rus jetleri tarafından böyle engellendi! İşte o görüntü
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dahil olan ABD, Rus hava sahasını taciz etti. ABD'nin keşif uçakları Rusya semalarında görüldü, Rusya'nın 5. nesil savaş uçakları devreye girdi. Milyonların anbean takip ettiği sıcak yakınlaşmanın görüntüsü dünya basınını salladı.