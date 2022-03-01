01 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya Harkov Belediye Binası'nı vurdu! Harkov Belediye Binası'nın vurulması sonrası görüntüleri ortaya çıktı!
Rusya - Ukrayna savaşı 6. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da belediye binası Rus güçleri tarafından havaya uçuruldu. Yaşanan patlama kameralarca saniye saniye kayıt altına alındı.