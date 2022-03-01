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Rusya Harkov Belediye Binası'nı vurdu! Harkov Belediye Binası'nın vurulması sonrası görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 10:59
Rusya - Ukrayna savaşı 6. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da belediye binası Rus güçleri tarafından havaya uçuruldu. Yaşanan patlama kameralarca saniye saniye kayıt altına alındı.
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