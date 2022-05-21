21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!
Rusya, NATO üyeliği konusunda pürüz yaşadığı Finlandiya'nın gaz akışını kesti. Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı. GASUM, ülkenin Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini açıkladı