21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!

Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 09:30
Rusya, NATO üyeliği konusunda pürüz yaşadığı Finlandiya'nın gaz akışını kesti. Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı. GASUM, ülkenin Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini açıkladı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!
Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!
İsrail’de hükümet krizi!
İsrail’de hükümet krizi!
İsveç’ten teröristlere vatandaşlık
İsveç'ten teröristlere vatandaşlık
Türkiye karşıtı derneği kim finanse ediyor?
Türkiye karşıtı derneği kim finanse ediyor?
Kraliçe Elizabeth’i temsil etti
Kraliçe Elizabeth’i temsil etti
İngiltere’den Türkiye kararı!
İngiltere'den Türkiye kararı!
NATO’da Türkiye vetosu telaşı
NATO’da Türkiye vetosu telaşı
Okul bahçesinde yüzlerce çocuk cesedi bulundu
Okul bahçesinde yüzlerce çocuk cesedi bulundu
Başbakan çocuğun üzerine düştü
Başbakan çocuğun üzerine düştü
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
NATO neden İsveç ve Finlandiya’yı istiyor?
NATO neden İsveç ve Finlandiya’yı istiyor?
Irkçı çifte insanlık dersi!
Irkçı çifte insanlık dersi!
Daha Fazla Video Göster