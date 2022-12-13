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'Rusya dünyada benzeri olamayacak' demişti! ABD'den karşı hamle: Sesten 5 kat hızlı...

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Giriş: 13.12.2022 14:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Satan-2 hipersonik füzesinin ikinci denemesi için acil emri vermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Savaş gemilerindeki silah kapasitesini artıran ABD'nin son hamlesi dikkatleri üzerine çekti.
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