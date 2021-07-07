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Rusya dünya harp tarihinde yeni bir dönem başlatacak! Yeni savaşçılar sahne aldı! İşte o görüntüler

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Giriş: 07.07.2021 14:33
Rusya, olası bir savaş ihtimaline karşı gerek denizde gerekse de karada önemli tatbikatlara imza atıyor. Rusya'nın son tatbikatında kullandığı yeni sistem, görenleri şaşkına çevirdi. Test aşamasında olan bu yöntem başarılı olursa, dünya harp tarihinde yeni bir dönem başlayacak.
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