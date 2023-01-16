16 Ocak 2023, Pazartesi
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Rusya Dnipro kentini vurdu: 30 ölü, 73 yaralı! Halk sığınaklara akın etti
Rusya'ya ait füzeler, bu kez Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef aldı. Saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. En az 30 kişinin de enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiltere hükümeti flaş bir karar aldı. Londra yönetimi, Ukrayna'ya 14 adet yeni tank gönderdiğini açıkladı.