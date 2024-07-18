18 Temmuz 2024, Perşembe
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze’de toplu cezalandırma var
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin konulu oturuma katıldı. Lavrov, Gazze'deki katliamın sorumlusu olarak Washington ve Tel Aviv'i gösterdi. 2022'de İstanbul'da düzenlenen Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili de konuştu.