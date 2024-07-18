Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze’de toplu cezalandırma var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin konulu oturuma katıldı. Lavrov, Gazze'deki katliamın sorumlusu olarak Washington ve Tel Aviv'i gösterdi. 2022'de İstanbul'da düzenlenen Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili de konuştu.

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