Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, ''Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.'' dedi...