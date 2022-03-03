03 Mart 2022, Perşembe
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, ''Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.'' dedi...