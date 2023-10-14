Rusya Devlet Başkanı Putin İsrail'i çok net uyardı: Ciddi sonuçlar doğurur...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalci İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi. Putin, "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN