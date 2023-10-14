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Rusya Devlet Başkanı Putin İsrail'i çok net uyardı: Ciddi sonuçlar doğurur...

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Giriş: 14.10.2023 09:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalci İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi. Putin, "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır." ifadelerini kullandı.
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