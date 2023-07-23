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Rusya çekildi gözler Türkiye'de

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Giriş: 23.07.2023 16:55
Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesi ile dünya büyük bir gıda krizi ile karşı karşıya. Koridorun yeniden açılması için ise gözler Türkiye'de. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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