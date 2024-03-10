Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete

Rusya, 17 milyon kilometrekarelik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ülkesi. Birçok farklı dönemde dünyanın siyasi ve toplumsal hareketlerine yön veren, birçok milletin tarihinde iz bırakan bu ülke, yalnızca siyasette değil, sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Sınırları uçsuz bucaksız topraklara uzanan bu ülkeyi derinlemesine inceledik.

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