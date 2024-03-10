10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete

Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 12:15
Rusya, 17 milyon kilometrekarelik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ülkesi. Birçok farklı dönemde dünyanın siyasi ve toplumsal hareketlerine yön veren, birçok milletin tarihinde iz bırakan bu ülke, yalnızca siyasette değil, sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Sınırları uçsuz bucaksız topraklara uzanan bu ülkeyi derinlemesine inceledik.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete
Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete
Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
Büyüyen ve yükselen kıta: Afrika
Büyüyen ve yükselen kıta: Afrika
İsrail’in Hizbullah ile gerilimi artıyor!
İsrail’in Hizbullah ile gerilimi artıyor!
Atina’da polislerle öğrenciler çatıştı
Atina’da polislerle öğrenciler çatıştı
Nijerya’da 300’den fazla öğrenci kaçırıldı!
Nijerya’da 300’den fazla öğrenci kaçırıldı!
Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi!
Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi!
ABD’den Yunanistan’a helikopter satışı!
ABD'den Yunanistan'a helikopter satışı!
Ukrayna’ya asker göndermekte kararlı
Ukrayna'ya asker göndermekte kararlı
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Daha Fazla Video Göster