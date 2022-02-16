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Rusya birlikleri çekiliyor mu? Ukrayna'da son durum ne? A Haber sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 13:50
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekileceğini açıkladı. Bugün Brüksel'de de NATO savunma bakanları toplantısı var. Rusya'nın gözü o toplantıdan çıkacak sonuçta. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ise Moskova'dan son gelişmeleri aktardı.
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