21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Rusya Azovstal fabrikasının kontrolünü ele geçirdi
Rusya Azovstal çelik fabrikasının kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın Harkov kenti bir kez daha saldırılara sahne oldu. Peki, bölgede neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.