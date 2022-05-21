Rusya Azovstal fabrikasının kontrolünü ele geçirdi

Rusya Azovstal çelik fabrikasının kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın Harkov kenti bir kez daha saldırılara sahne oldu. Peki, bölgede neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.