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Rusya Azovstal fabrikasının kontrolünü ele geçirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 11:45
Rusya Azovstal çelik fabrikasının kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın Harkov kenti bir kez daha saldırılara sahne oldu. Peki, bölgede neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.
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