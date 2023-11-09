09 Kasım 2023, Perşembe
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Rusya Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi! Şimdi ne olacak?
Ukrayna savaşının ardından, ABD'yi NATO askeri ittifakını genişleterek soğuk savaş sonrası güvenliği baltalamakla suçlayan Rusya, Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Güvenlik Anlaşması’ndan resmen çekildi. Rusya'nın kararı sonrası NATO da anlaşmayı askıya aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.